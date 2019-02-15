МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Чистый убыток сервиса заказов такси Uber Technologies по итогам 2018 года сократился на 26,6% по сравнению с предыдущим годом, до 3,3 миллиарда долларов, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчетность компании.

Не являясь публичной компанией, Uber не обязана отчитываться перед регуляторами о своих финансовых результатах. Тем не менее, компания формирует отчетность в последние несколько кварталов, готовясь к первичному публичному размещению акций (IPO).

Показатель чистого убытка Uber не учитывает прибыль от продажи активов в России и Юго-Восточной Азии, добавляет издание.

По итогам четвертого квартала 2018 года чистый убыток компании сократился на 19%, до 865 миллионов долларов. Квартальная выручка увеличилась на 25% в годовом выражении, составив 3,02 миллиарда долларов.

"Мы считаем, что Uber Eats стал крупнейшим бизнесом по доставке еды за пределами Китая, основываясь на показателе валовых заказов", — приводит WSJ слова финансового директора компании Нельсона Чаи (Nelson Chai). Этот показатель по итогам четвертого квартала вырос в годовом выражении на 31%, до 14,2 миллиарда долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.