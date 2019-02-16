МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Мобильные кассы действуют с субботы в районе станции метро "Комсомольская" в Москве для удобства пассажиров в период закрытия участка Сокольнической линии, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

"С сегодняшнего дня у нас работают дополнительно 8 мобильных касс. И в случае если пассажиропоток на станции "Комсомольская" радиальной линии и Кольцевой будет большой, мы ещё дополнительно выведем мобильные кассы, чтобы у пассажиров была возможность приобрести билеты", — сказал Дощатов журналистам в субботу.

Он уточнил, что в кассах-автомобилях пассажиры смогут купить билет на одну поездку.

Как уточнили в метро, мобильные кассы расположены у станции метро "Комсомольская".

Ранее сообщалось, что на время закрытия станций будут работать специальные компенсационные наземные маршруты, а в прилегающих районах действует изменённая схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Проезд личного транспорта, в том числе такси, по ним запрещен. Проезд жителей к домам обеспечивается сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов.

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" заработают в обычном режиме 25 февраля в 5.30 мск.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур) — новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.