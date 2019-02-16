МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Экипажи "Дорожного патруля" выведены на дороги Москвы в районе закрытых станций Сокольнической линии метро в субботу, они помогут автомобилистам найти пути объезда и сориентироваться в изменённой схеме движения, сообщил заместитель руководителя дирекции столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" заработают в обычном режиме 25 февраля в 05.30 мск.

"Дорожный патруль" будет содействовать сотрудникам ГИБДД. Уже сегодня на улицы выведены не менее десяти экипажей "Дорожного патруля". При необходимости их состав будет увеличен", — сказал Назаров журналистам в субботу.

Как сообщалось ранее, на время закрытия станций будут работать специальные компенсационные наземные маршруты, а в прилегающих районах действует изменённая схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Проезд личного транспорта, в том числе такси, по ним запрещен. Проезд жителей к домам обеспечивается сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур) — новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.