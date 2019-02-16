МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Бесплатные компенсационные автобусы "КМ", запущенные в Москве на время закрытия участка Сокольнической линии метрополитена, курсируют с интервалом от 30 секунд до 1 минуты, сообщил первый заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" заработают в обычном режиме 25 февраля в 05.30 мск.

"На этом участке бесплатные автобусы "КМ" курсируют с интервалом от 1 минуты до 30 секунд", — сказал Ткачук журналистам в субботу.

Он уточнил, что часть постоянных маршрутов на участке также усилена для удобства жителей близлежащих районов.

Автобусы "КМ" связывают станции метро "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская". Ткачук напомнил, что на линии курсируют порядка 230 таких автобусов.

Как сообщалось ранее, на время закрытия станций будут работать специальные компенсационные наземные маршруты, а в прилегающих районах действует изменённая схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Проезд личного транспорта, в том числе такси, по ним запрещен. Проезд жителей к домам обеспечивается сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур) — новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.