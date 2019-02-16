МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить ситуацию с хабаровчанкой, которая вынуждена была купить 11 авиабилетов для перевозки двух детей-инвалидов после операции.

Жительница Хабаровского края, мать-одиночка Наталья Гуменная находилась со своими сыновьями-близнецами в Кургане, где детям сделали операцию в центре имени Илизарова. Когда семья возвращалась после лечения домой, авиакомпания потребовала, чтобы женщина купила 11 билетов на самолет для двоих детей. Как пояснил перевозчик, один ребенок, которого необходимо перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога — два места. По словам мамы близнецов, деньги на обратную дорогу ей собрали родственники.

Председатель хабаровского отделения Российского детского фонда Елена Суркова позднее рассказала РИА Новости, что после широкой огласки этой истории семье собрали деньги на компенсацию купленных авиабилетов. Следствие начало проверку информации, что по требованию авиакомпании Utair женщине пришлось купить 11 авиабилетов. Как заявили РИА Новости в Utair, компания не была уведомлена, что на рейсе будут маломобильные пассажиры, перевозчик должен заранее знать о таких клиентах и подготовиться к их перевозке.

"Представляется неправомерным установление дополнительных требований, не предусмотренных федеральным законодательством, к лицам с инвалидностью, использующим кресла-коляски, при их перевозке на воздушном судне… Прошу по данному факту провести проверку и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования", — говорится в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Гурцкая отметила, что ОП РФ неоднократно отмечала факты, что воздушные перевозчики и аэропортовые организации устанавливают собственные правила, отличающиеся от требований федеральных нормативных правовых актов и налагающие на пассажира с инвалидностью дополнительные обременения. Общественница напомнила, что, согласно российскому законодательству, инвалидам должен обеспечиваться беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, средствами связи и информации.