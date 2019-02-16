ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев /ПРАЙМ/. Гитары участников рок-группы "Чайф" Владимира Шахрина и Владимира Бегунова пропали во время перелета из Москвы в Екатеринбург, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook.

"Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов", – говорится в сообщении.

Поклонники рок-коллектива предложили посмотреть объявления о продаже музыкальных инструментов на страничке онлайн-сервиса Avito или дождаться скорого появления на сцене двойников музыкантов.

Группа "Чайф" была основана в 1985 году в Свердловске. Название группы появилось в результате репетиций, переходящих в дружеские посиделки, и, по словам лидера группы Владимира Шахрина, относилось к тому напитку, который участники заваривали через кофеварку "Бодрость", засыпая туда чайную заварку – это называлось собраться на "чай-ф".