ВЛАДИВОСТОК, 18 фев /ПРАЙМ/. Аэропорт Анадыря, который в пятницу из-за циклона с ураганным ветром прервал работу, в понедельник утром частично возобновил прием и отправку самолетов.

В пятницу из-за ураганного ветра и метели были отложены на прибытие и на вылет московские рейсы Utair и рейс в Эгвекинот.

"Расчетное время прибытия рейса 533 из "Внуково" авиакомпании Utair — 13.05 (4.05 мск)", — сообщили в автоматической справочной аэропорта.

Утром понедельника уже вылетел рейс Анадырь – Шмидт. Регистрация на рейс 534 во "Внуково" авиакомпании Utair началась в 11.30 (2.30 мск).

В понедельник по метеусловиям аэропорта Анадыря отменяется рейс из Петропавловска-Камчатского, информация по нему будет утром 19 февраля. Вылет рейса в Эгвекинот задерживается по метеусловиям и состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта Эгвекинота. Информация по рейсу будет дана в 12.30 (3.30 мск) понедельника. Рейс в Марково задержан из-за состояния взлетной полосы этого аэропорта, информация по вылету появится в 12.10 (3.10 мск).