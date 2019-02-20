НОВОСИБИРСК, 20 фев /ПРАЙМ/. Авиарейс во вьетнамский аэропорт Камрань авиакомпании AzurAir вечером во вторник был задержан в Новосибирске из-за неисправности самолета, вылет запланирован на среду, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Задерживается рейс 5443 по маршруту Новосибирск-Камрань авиакомпании AzurAir. Вылет по расписанию был запланирован на 19 февраля в 21.20 (17.20 мск), теперь планируется на среду на 13.55 (09.55 мск)", — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что причина задержки – устранение неисправности самолета. Из 239 пассажиров, в числе которых 25 детей, 103 человека размещены в гостинице и обеспечены напитками и питанием.

"Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", — добавили в прокуратуре.