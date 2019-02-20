МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингам французской Renault S. A. до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Помимо этого агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне "BBB", краткосрочный — на уровне "A-2". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга Renault сохранен на уровне "BBB".

"Негативный прогноз (по рейтингам Renault — ред.) отражает риск того, что компания не сможет вернуть маржу по EBITDA до уровня 2017 года в 9-10% в течение следующих двух лет, учитывая многочисленные неблагоприятные факторы в мировой автомобильной промышленности и специфические проблемы компании, которые могут привести к снижению ее операционной прибыли на длительный период времени", — сообщается в релизе.

Агентство ожидает ограниченный рост объемов продаж Renault на основных рынках в 2019 году. "Renault не будет выпускать новые модели автомобилей до второй половины 2019 года (новый Clio в Европе, Arkana в России и новый автомобиль на базе платформы CMF-A в Индии), поэтому мы предполагаем, что компания не сможет извлечь максимальную выгоду от запуска до 2020 года", — отмечается в сообщении S&P.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors.