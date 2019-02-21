РИМ, 21 фев /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Антимонопольная служба Италии (AGCM) в четверг обнародовала решение о наложении крупных денежных штрафов на двух ведущих бюджетных авиаперевозчиков, активно работающих на местном рынке, — Ryanair и Wizz Air из-за ведения ими новых правил перевозки ручной клади.

Авиакомпании оштрафованы соответственно на 3 миллиона евро и 1 миллион евро. Причиной такого решения AGCM послужили новые правила перевозки багажа, введенные лоукостерами с 1 ноября 2018 года. В соответствии с ними пассажир может сейчас бесплатно провезти в салоне самолета лишь одну маленькую сумку, которую он должен убрать под кресло. Что касается небольших чемоданов на колесах, которые путешественники обычно берут с собой на борт, то за их провоз была установлена дополнительная плата.

Антимонопольная служба однозначно расценила такое решение как "обман потребителей", поскольку провоз чемоданчика в салоне самолета "соответствует привычному типу потребления практически всех пассажиров". В этом случае при заказе авиабилета его итоговая цена обязательно будет выше заявленной изначально именно из-за платы за провоз ручной клади, указывается в решение AGCM. Иными словами, лоукостеров уличили в скрытом повышении цен на авиабилеты посредством отказа от бесплатного оказания "существенной услуги".

В течение 60 дней с момента вынесения данного решения Ryanair и Wizz Air должны будут проинформировать антимонопольную службу о мерах, принятых ими для исправления возникшей ситуации.