АФИНЫ, 22 фев /ПРАЙМ/. Концессионное соглашение Афинского международного аэропорта "Элефтериос Венизелос" продлено на 20 лет, государство получит 1,403 миллиарда евро, сообщили РИА Новости в Фонде использования госимущества Греции (HRADF).

"Процедура продления концессии завершилась в пятницу после того, как компания Athens International Airport SA (AIA) выплатила 1,403 миллиарда евро, включая НДС. Чистая выручка от программы приватизации составляет 1,132 миллиарда евро", — сообщили в фонде.

Доходы греческого государства от продления концессионного договора до 2046 года, по оценкам, превышают 6 миллиардов евро. В частности, в дополнение к уплаченному вознаграждению ожидается ежегодная выплата роялти, равная 15% прибыли AIA до налогообложения на общую сумму 1,1 миллиарда евро. Налоги за этот период составят 1,7 миллиарда евро и дивиденды оцениваются в 2,2 миллиарда евро, сообщили в фонде.

В то же время, из-за увеличения пассажиропотока и ожидаемого роста туризма AIA будет предложено дополнительно инвестировать около 2,9 миллиарда евро в проекты по расширению пропускной способности аэропортов. Согласно сегодняшним прогнозам, к концу концессии пропускная способность аэропорта увеличится с 26 до 50 миллионов пассажиров в год. Проекты включают, в частности, расширение терминалов, новые места для парковки самолетов, расширение дорожной сети и так далее. Дальнейшее развитие аэропорта и его деятельность в сочетании с ростом туризма, по оценкам, приведут к созданию приблизительно 180 тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест по всей стране, полагают в HRADF.