МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" опроверг сообщения об аварийной посадке самолёта Казань-Москва, борт совершил штатную посадку после ложного срабатывания датчика, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее СМИ сообщили, что самолёт Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Казань-Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево". По данным СМИ, на борту сработал датчик неисправности передней стойки шасси.

"Ложно сработал датчик, воздушное судно штатно село в аэропорту назначения. Ежедневно авиакомпании выполняют десятки тысяч рейсов по всему миру, и если бы СМИ писали по каждому ложному срабатыванию датчика, то мы бы читали новости исключительно про это. Вызывает вопрос, почему СМИ не пишут про неработающие стоп-сигналы или поворотники у автомобилей в городе", — сказал представитель.