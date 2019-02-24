МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Необходимость предъявлять бумажный посадочный талон для отчета по командировке может отпасть после соответствующих разъяснений Минфина, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Минюст РФ 14 февраля зарегистрировал приказ Минтранса, согласно которому пассажиры смогут использовать в российских аэропортах электронные посадочные талоны при онлайн-регистрации на рейсы. Он вступил в силу в воскресенье. Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

Минтранс сообщал, что перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию, в том числе на принадлежащем ему интернет-сайте. При этом в аэропортах РФ останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

"В российских компаниях, насколько я понимаю, сегодня это (бумажный посадочный — ред.) является неотъемлемой частью отчетности о командировке", — сказал Пантелеев. "После соответствующих разъяснений Минфина бумажный талон станет не нужен", — добавил он.