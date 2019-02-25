ВЛАДИВОСТОК, 25 фев /ПРАЙМ/. Власти Чукотки подпишут соглашение с авиакомпанией "ИрАэро" по субсидированию перелётов по маршруту Кепервеем – Магадан – Кепервеем, которое позволит жителям автономного округа летать на Колыму в два раза дешевле, сообщает правительство АО.

Сейчас маршрут Магадан – Кепервеем обслуживает "ИрАэро" на воздушных судах Ан-24 и Ан-26. Ежегодно на этом направлении летают более 17 тысяч пассажиров, минимальная стоимость билета в одном направлении — 29,5 тысячи рублей.

"Соглашение планируем подписать в ближайшее время. Предполагается, что субсидированные билеты поступят в продажу с 11 марта", — отметил начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Чукотки Андрей Быков, чьи слова приводятся в сообщении.

Предполагается, что стоимость субсидированных билетов составит 15 тысяч рублей. Ими могут воспользоваться имеющие регистрацию по месту жительства на Чукотке, а также дети от 2 до 14 лет.

Планируется, что с 24 мая по 15 июля будут продавать по 15 субсидированных билетов на каждый рейс из Кепервеема в Магадан и по пять на обратное направление. С 16 июля по 25 октября будет по 15 субсидированных билетов из Магадана на Чукотку и по пять обратно.

Кепервеем — село в Билибинском районе Чукотки на левом берегу реки Большой Кепервеем. Расстояние до Анадыря — 625 километров.