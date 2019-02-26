КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 26 фев /ПРАЙМ/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, собирающий комплекты для гражданских самолетов Superjet 100, примет участие в производстве новых российских среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21, сообщил журналистам директор филиала компании "Сухой" — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александр Пекарш.

"Мы находимся на этапе вхождения в эту программу, сегодня мы сотрудничаем с Иркутским авиационным заводом. Основной объем по этой теме завязан на "Аэрокомпозит", которая является изготовителем отъемной части крыла МС-21. Для них мы начинаем изготавливать и поставлять детали", — сказал он.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. Среди достоинств нового лайнера производители называют комфортный пассажирский салон. МС-21 — более экологичен, чем Airbus и Boeing, показатели выбросов углекислоты и азота у российского лайнера ниже. Но главным достоинством нового самолета является экономичность. Сверхпрочное композитное крыло позволяет значительно улучшить аэродинамику, что уменьшает расходы при эксплуатации лайнера на 12-15% по сравнению с существующими аналогами.