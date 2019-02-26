МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Сбой произошел во вторник в работе сервисов "Яндекс.Такси" и Uber, следует из опубликованных пользователями сообщений в микроблогах в Twitter.

Во вторник в соцсети Twitter появились сообщения пользователей с описанием проблем в работе "Яндекс.Такси" и Uber. В частности, при попытке вызвать такси появлялось уведомление с просьбой повторить действие позже, следует из сообщений. Как отмечали пользователи, сбой продолжался от получаса до часа.

"С нескольких телефонов невозможно вызвать машину. Ошибка у всех одинаковая", — пишет один из пользователей Twitter.

Как сообщают компании, на данный момент оба сервиса работают в штатном режиме.

"По техническим причинам у некоторых пользователей в течение примерно часа могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось", — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге "Яндекс.Такси" в Twitter.

В феврале прошлого года "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему доступны пользователям. Российские водители "Яндекс.Такси" и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами. Объединенная компания работает в более чем 600 городах 12 стран.