МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Аэропорт "Шереметьево" в ближайшие месяцы откроет первый в России мост для самолетов, сообщает аэропорт в своем микроблоге в Twitter.

"В ближайшие месяцы в "Шереметьево" откроется первый в России… мост для самолетов! По мосту, проходящему прямо над Шереметьевским шоссе, будут рулить на взлет и к терминалам вылетающие из и приземляющиеся в аэропорт авиалайнеры", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подобные сооружения активно служат в аэропортах Германии, Нидерландов и Китая, где лайнеры проезжают по мостам от и до терминалов перед взлетом и после посадки.

"Строительство этого чуда дорожной инженерии завершено, мост успешно прошел все необходимые испытания", — говорится в сообщении.