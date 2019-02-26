МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Правительство Нидерландов купило 12,7% акций европейского авиаперевозчика Air France-KLM и планирует увеличить свою долю до 14% для усиления влияния на операции компании, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра финансов Нидерландов Вопке Хукстру.

"Хукстру заявил, что государство уже приобрело долю в 12,68% за 680 миллионов евро и намерено увеличить ее до примерно 14%", — цитирует министра агентство. Хукстру уточняет, что голландское правительство хочет долю в перевозчике равную доли французского правительства.

Согласно данным на сайте Air France-KLM, французскому правительству принадлежит доля в 14,3%, Delta Air Lines Inc и China Eastern Airlines обе владеют по 8,8% акций авиаперевозчика, профсоюзу работников принадлежит 3,9% акций, другим акционерам — еще 63,9% бумаг компании.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.