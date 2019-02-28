МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию по расследованию авиационного происшествия в Подмосковье, сообщается на сайте МАК.

Ранее в четверг источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Московской области. По предварительным данным, погибли два человека, находившихся на борту самолета. На месте падения никто не пострадал. В пресс-службе администрации Коломны подтвердили отсутствие пострадавших на земле в результате падения самолета.

МАК сообщает, что в результате авиационного происшествия погибли находившиеся на борту пилот и пассажир.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.