ВЛАДИВОСТОК, 1 мар /ПРАЙМ/. Следователи начали проверку по факту столкновения российского сухогруза Seagrand с мостом в южнокорейском Пусане, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Газета "Чунан Ильбо" в четверг сообщила, что грузовое судно Seagrand носовой частью врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан. Его отвели на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других судов. При столкновении получило повреждения само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров, отмечает издание. Оператор судна уточнил РИА Новости, что пострадавших нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

"По факту инцидента с грузовым российским судном в Южной Корее проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при столкновении с мостом корпус Seagrand получил повреждения.

В рамках проверки следователи выяснит обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет вынесено процессуальное решение.