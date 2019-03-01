ВЛАДИВОСТОК, 1 мар /ПРАЙМ/. Экипаж российского судна Seagrand был задержан после столкновения с мостом в южнокорейском Пусане, сейчас моряков отпустили, задержан только капитан, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Востокморсервис".

Газета "Чунан Ильбо" в четверг сообщила, что грузовое судно Seagrand носовой частью врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан. Его отвели на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других судов. При столкновении получило повреждения само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров, отмечает издание. Оператор судна уточнил РИА Новости, что пострадавших нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

"Пока причины (инцидента) устанавливаются. Изначально моряки были задержаны, сейчас их отпустили, потому что никаких оснований держать экипаж нет. По последней информации, капитан еще задержан, но это не значит что его не отпустят, потому что оснований его задерживать нет", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что судно не получило катастрофических повреждений.

"Пока дали команду выяснить (масштабы) повреждения. Будет ремонт, но не настолько грандиозный, чтобы говорить о гибели судна или каких-то ужасных повреждениях", — сказал он.

Агентство Ренхап сообщало, что капитан судна, по предварительным данным, был пьян.

Представитель судовладельца отметил, что не обладает такой информацией.