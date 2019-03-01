ВЛАДИВОСТОК, 1 мар /ПРАЙМ/. Столкнувшееся с мостом в южнокорейском Пусане российское судно Seagrand застраховано, и вопросы компенсации за повреждения конструкции будут решаться в рамках гражданского спора и за счет средств страховки, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Востокморсервис".

Газета "Чунан Ильбо" в четверг сообщила, что грузовое судно Seagrand носовой частью врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан. Его отвели на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других судов. При столкновении получило повреждения само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров, отмечает издание. Оператор судна уточнил РИА Новости, что пострадавших нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку. Судовладелец сообщил, что экипаж задерживали, но уже отпустили, капитан еще задержан. Судно получило повреждения, но не катастрофичные.

"Будут выясняться (вопросы компенсации), какие-то суммы будут озвучены. Но все застраховано, есть страховки и самого судна, и ответственности судовладельца. Самое важное, что какого-либо вреда жизни и экологии не причинено, поэтому это гражданский спор", — сказал собеседник.

Он отметил, что процесс компенсации ущерба будет уточняться, в том числе это будет сделано за счет страховки.