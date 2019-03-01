ВЛАДИВОСТОК, 1 мар /ПРАЙМ/. Российское судно Seagrand и его капитана арестуют до возмещения ущерба, если подтвердится, что он был пьян, когда корабль врезался в мост в южнокорейском Пусане, сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

Газета "Чунан Ильбо" в четверг сообщила, что грузовое судно Seagrand носовой частью врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан. Его отвели на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других судов. При столкновении получило повреждения само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров, отмечает издание. Оператор судна уточнил РИА Новости, что пострадавших нет. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

Агентство Ренхап писало, что капитан судна, по предварительным данным, был пьян.

"По первичной информации, капитан под 0,86 промилле наехал на мост. Это превышение, у них разрешается до 0,3 промилле. Если это подтвердится, то его посадят либо под домашний арест, либо арестуют до тех пор, пока не будет возмещен ущерб", — сказал Осичанский.

По его словам, страховые компании обычно не компенсируют ущерб, причиненный в состоянии опьянения. "Убытки большие, поэтому пароход, вероятно, будет арестован, капитан тоже. Будут тянуть это дело до суда", — добавил Осичанский.

Представитель оператора судна "СК "Гранд Шиппинг" сообщил РИА Новости, что судно пока не арестовано. Судовладелец ранее сообщал, что не располагает информацией о том, что капитан был пьян.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку. Судовладелец сообщил, что экипаж задерживали, но уже отпустили, капитан еще задержан. Там же отметили, что Seagrand застрахован, и вопросы компенсации за повреждения конструкции будут решаться в рамках гражданского спора и за счет средств страховки. Судно получило повреждения, но не катастрофичные.