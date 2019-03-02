БРЮССЕЛЬ, 2 мар /ПРАЙМ/. Совмин стран ЕС по вопросам окружающей среды планирует обсудить во вторник по инициативе Бельгии вопрос дополнительного налогообложения воздушного транспорта в Европе, что в перспективе может сказаться на стоимости билетов.

О том, что Бельгия выступает за обсуждение вопроса налогообложения отрасли, например, введения НДС на билеты или налога на использование керосина, говорится в повестке заседания 5 марта, с которой ознакомилось РИА Новости.

"Бельгийская делегация поднимет вопрос борьбы с выбросами парниковых газов путем ценообразования в авиационной отрасли", — говорится в документе.

В подготовленной Бельгией справке, которая была передана партнерам, также говорится о необходимости "дополнительных усилий для решения проблемы продолжающегося роста выбросов в авиационном секторе".

"Важным элементом этих усилий должно стать справедливое и корректное ценообразование на воздушном транспорте. В настоящее время нет налога на керосин или НДС на авиабилеты. Таким образом, более экологически чистые виды транспорта, такие как железнодорожный транспорт, облагаются более высокими налогами, чем воздушный транспорт", — говорится в документе.

Инициаторы дискуссии также полагают, что справедливый режим ценообразования для воздушного транспорта должен "учитывать внешние издержки, применяя принцип "загрязнитель платит" и "восстанавливая честную конкуренцию с другими видами транспорта". "Это может создать стимулы для авиакомпаний и производителей самолетов, чтобы инвестировать в необходимые меры для перехода к экономике, нейтральной в отношении климата", — говорится в справке.

Поэтому, указывается ней, "ЕС должен играть ведущую роль в обсуждении и изучении возможностей налогообложения авиации и по возможности принимать меры".

Министр окружающей среды валлонского региона Жан-Люк Крук сообщил в эфире телеканала RTBF в субботу, что поддерживает такую инициативу.

"Когда вы заправляете полный бак мазута, действуют акцизы. Но есть исключение в отношении авиационного транспорта, где нет акциза на керосин и топливо", — сказал министр Крук, выразив мнение, что речь идет о выравнивании "диспропорции".

По его мнению, пассажиры имеют право выбирать, на каком транспорте передвигаться, но должны понимать, что это будет дороже для того вида транспорта, который больше загрязняет среду.

Ранее за инициативу ввести "экологический" налог на авиаперевозки выступили также Нидерланды и Франция.

В настоящее время билеты на самолет в Европе не облагаются НДС для международных рейсов, при этом государства могут применять такой налог в отношении внутренних рейсов, как поступают, например, Испания и Германия.