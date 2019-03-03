МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Пассажира самолета, прилетевшего в Волгоград из Москвы, привлекли к ответственности за нецензурную брань и драку, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации МВД, во время полета мужчина 1992 года рождения нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, а также завязал драку с одним из пассажиров.

"Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — сказала Волк.