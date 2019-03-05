ВЛАДИВОСТОК, 5 мар /ПРАЙМ/. Резервный самолет для пассажиров рейса Пекин — Лос-Анджелес, который вынужденно сел на Чукотке, прибудет до вечера вторника, сообщает правительство региона.

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин — Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. На борту было 188 пассажиров.

"По договорённости Росавиацией с авиакомпанией Air China, резервный самолёт должен прибыть в аэропорт Анадыря в 17.00 (08.00 мск)", — сообщил первый заместитель губернатора Чукотки Леонид Николаев, чьи слова приводит правительство.

По данным властей, все пассажиры размещены в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Их обеспечивают питанием. На месте дежурят медики, но за медпомощью пассажиры не обращались, никто не пострадал. Также в аэропорту работают четверо переводчиков – с английского и китайского языков.

Пожар на борту самолёта не подтвердился, отмечают власти.