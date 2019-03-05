ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Китай в 2019 году намерен вложить в строительство железных дорог 800 миллиардов юаней (около 119 миллиардов долларов), говорится в обнародованном во вторник докладе о работе правительства Китая.

"Китай в 2019 году вложит в строительство железных дорог 800 миллиардов юаней, еще 1,8 триллиона юаней (около 269 миллиардов долларов) будут вложены в развитие проектов скоростных автомобильных дорог и водного транспорта", — сообщается в документе.

Правительство сохранит в числе приоритетов развитие инфраструктуры в центральных и западных регионах страны.

История китайской скоростной железной дороги началась лишь в 2003 году, когда этот вид транспорта был одним из самых медленных и непопулярных. Первая скоростная линия Китая из Циньхуандао в Шэньян протяженностью 405 километров начала работу в октябре 2003 года, а по данным на конец 2017 года сеть действующих скоростных и высокоскоростных железных дорог Китая составила 66,3% от общемировой. В настоящий момент протяженность скоростных железных дорог Китая превышает 25 тысяч километров.

Запуск в августе 2007 года скоростного электропоезда "Хэсе" ("Гармония"), способного двигаться со скоростью 250 километров в час, стал переходом в новую эпоху для китайских железных дорог — по данным на конец 2017 года в Китае насчитывалось 2950 высокоскоростных электропоездов. С 2007 по 2017 годы китайские скоростные электропоезда перевезли 7,54 миллиарда пассажиров.

К 2020 году Китай планирует увеличить протяженность высокоскоростных железных дорог до 30 тысяч километров, а к 2025 — до 38 тысяч.