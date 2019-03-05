ТОКИО, 5 мар — ПРАЙМ. Сумма залога для освобождения экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона составила 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), передает утром во вторник агентство Киодо.
Токийский окружной суд принял решение о признании правомочным освобождения Гона под залог.
Освобождение может состояться уже сегодня.
Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в предоставлении недостоверной декларации о доходах. Не так давно он сменил адвоката. Новый защитник настаивает на том, что дело носит исключительно внутрикорпоративный характер.