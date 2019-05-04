МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Аэропорт "Шереметьево" подтверждает инцидент с врезавшимся в самолёт погрузчиком, воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа, сообщил в четверг РИА Новости представитель авиагавани.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что в "Шереметьево" погрузчик врезался в самолёт авиакомпании Nordwind airlines. Как сообщалось, водитель мог уснуть или потерять сознание за рулём.

"Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа "на отстое", — сказал представитель "Шереметьево", подтвердив факт инцидента.