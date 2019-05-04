МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Следственный комитет начал проверку после столкновения автомобиля с пассажирским самолетом в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что в Шереметьево погрузчик врезался в самолёт авиакомпании Nordwind airlines. Как сообщалось, водитель мог уснуть или потерять сознание за рулём. В Шереметьево подтвердили РИА Новости факт инцидента и сообщили, что в момент столкновения воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа.

"По факту столкновения автомобиля с пассажирским самолетом в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СК РФ в Whatsapp.

На месте происшествия работают следователи, водитель автомобиля доставлен в медучреждение для оказания необходимой помощи.