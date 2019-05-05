КИЕВ, 5 мая /ПРАЙМ/. Крупнейший производитель легковых автомобилей на Украине — Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выставил на аукцион свое имущество, следует из информации, размещенной на сайте Центральной универсальной товарной биржи.

"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод", который выставляется для продажи на аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,2 тысячи квадратных метров, оборудования и приспособлений", — говорится в сообщении.

Как следует из информации, стоимость лота составляет 419,3 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов по текущему курсу). В списке выставленного на продажу имущества находится 22 объекта, среди которых, машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также административно-бытовой корпус.

ЗАЗ — крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством легковых автомобилей, автобусов, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Сайт завода в декабре 2018 года сообщал, что Хозяйственный суд Запорожской области начал рассмотрение дела о восстановлении платежеспособности ЗАЗа. Причина – невозможность продолжать полноценную производственную деятельность в крайне неблагоприятных для украинских промпредприятий условиях и, как следствие, выполнить взятые на себя ранее кредитные обязательства, говорилось в сообщении.

Критическая ситуация на ЗАЗе объяснялась отсутствием госстратегии развития промышленности, потерей внешних рынков сбыта и падением внутренних продаж автомобилей в результате массового безналогового ввоза подержанных машин из Европы, экспансией дешевых машин с постсоветского пространства. Ключевым фактором стала стремительная девальвация нацвалюты, которая привела к тому, что задолженность по долларовым кредитам, использованным на техперевооружение, возросла в несколько раз, отмечалось в релизе. Тогда в "УкрАВТО" надеялись, что в ходе судебной процедуры кредиторами будут приняты конструктивные решения, и после финансовой санации ЗАЗ сможет продолжить свою деятельность.