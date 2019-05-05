ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая /ПРАЙМ/. Участок автодороги частично обрушился в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщает региональное управление МВД.

"Сегодня на 710-м километре автодороги Нефтеюганск — Мамонтово в Нефтеюганском районе произошло частичное обрушение проезжей части. На время восстановительных работ организован объезд", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что заезд в город Пыть-Ях, расположенный неподалеку, также осуществляется по объездной дороге.

На фотографиях, опубликованных на сайте УМВД, видно, что обрушение асфальтированного участка трассы произошло на небольшом мосту из-за обвала грунта.