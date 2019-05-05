МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Причиной пожара на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно при взлете самолета сообщением Москва-Мурманск стало возгорание электропроводки на борту воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в самолете находились 72 пассажира и шесть членов экипажа.