МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В связи с происшествием с самолетом в аэропорту "Шереметьево" организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", — сказала Короткова.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".