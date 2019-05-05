МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Аэродром "Шереметьево" временно закрывался после посадки загоревшегося самолета, сообщил РИА Новости источник в Росавиации.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".

"Одна из двух полос сейчас работает. Ранее аэродром был закрыт. Закрывался на час", — сказал собеседник агентства.