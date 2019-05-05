Аэродром Шереметьево временно закрывался после посадки загоревшегося самолёта - источник
МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Аэродром "Шереметьево" временно закрывался после посадки загоревшегося самолета, сообщил РИА Новости источник в Росавиации.
Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".
"Одна из двух полос сейчас работает. Ранее аэродром был закрыт. Закрывался на час", — сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/transport/20190505/829950287.html