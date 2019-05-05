МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Следственный комитет РФ после аварии Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, сообщила пресс-служба СК.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".

Пожар уничтожил полсамолета SSJ100, рассказал РИА Новости в свою очередь источник в экстренных службах региона. "Огнем уничтожено половина воздушного судна, пожар в настоящее время потушен", — сказал собеседник агентства.