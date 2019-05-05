МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Самолёт "Аэрофлота" SSJ100 Москва-Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево" после удара о землю, сообщил РИА Новости источник в "Шереметьево".

"Самолет загорелся при посадке, после удара о землю", — сказал источник.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".

Пожар уничтожил полсамолета SSJ100, рассказал РИА Новости в свою очередь источник в экстренных службах региона. Пожар в настоящее время потушен, сказал собеседник агентства.