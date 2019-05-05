МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Шесть человек пострадали при возгорании самолета SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка министерства.

"Всего на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа, шесть человек пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".

Пожар уничтожил полсамолета SSJ-100, рассказал РИА Новости в свою очередь источник в экстренных службах региона. Пожар в настоящее время потушен, сказал собеседник агентства.