МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Очевидец рассказал, как спасали людей из загоревшегося в столичном аэропорту "Шереметьево" самолета "Аэрофлота" SSJ100 рейса Москва-Мурманск.

Женщина, представившаяся Натальей, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что она, как и другие пассажиры, ожидающиеся свои рейсы в "Шереметьево", увидела в окна на взлетно-посадочной полосе горящий самолёт.

"Потом он на наших глазах остановился, довольно быстро люди стали эвакуироваться через надувные трапы. Моментально подъехали скорые, пожарные, все начали тушить, потушили. В данный момент там просто самолёт, окружённый техникой, никакого дыма уже нет. Многие рейсы, посадки задержаны", — сказала женщина.

До этого источник в "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что самолёт "Аэрофлота" SSJ100 Москва-Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево" после удара о землю.