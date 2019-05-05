МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов после инцидента с пожаром на борту самолета в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Домодедово".

"Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учётом инцидента в аэропорту Шереметьево. Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", — сообщили в "Домодедово".

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Огнем была уничтожена значительная часть судна.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека и один погиб, по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".