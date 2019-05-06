МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Один из пострадавших после жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево поступил в клинику с подозрением на острый инфаркт миокарда, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Один пациент поступил с подозрением на острый инфаркт миокарда. В настоящее время проходит его обследование. На кардиограмме грубых нарушений нет, но это не всегда показательно, поэтому мы ждем результатов тестов", — сказала Скворцова.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.