МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Медики оказали помощь 34 пассажирам и четырем членам экипажа самолета, аварийно севшего в Шереметьево в воскресенье, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"По пропавшим без вести и погибшим я не могу информацию сейчас давать. Ее даст Следственный комитет и МЧС. Мы можем сказать, со сколькими живыми мы работаем. Соответственно 34 пассажира и четверо членов экипажа. Это те живые, с которыми мы работаем", — сказала министр.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся 5 мая вечером в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.