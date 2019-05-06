МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Президент Словакии Андрей Киска выразил соболезнования родным и близким погибших при катастрофе самолета в аэропорту Шереметьево.

"Глубоко опечален трагическим инцидентом с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту в Москве. Мои соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он в Twitter.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся 5 мая вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.