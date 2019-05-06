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МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Четыре члена экипажа и 33 пассажира выжили в результате жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и четыре члена экипажа", — сказала Марковская.

По ее словам, всего на борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек.