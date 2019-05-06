МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. На месте ЧП в Шереметьево работали 24 машины скорой помощи, проблем с доступом к пострадавшим не было, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Машины скорой помощи приехали быстро, их было 24 на месте. В основном машины скорой помощи Московской области, но кроме того, приехали также бригады медицины катастроф Москвы. Были также два борта санавиации, два вертолета, они сразу стояли на месте", — сказала Скворцова.

По ее словам, медики сработали мгновенно. "Больные, которые находятся сейчас в институте имени Вишневского, сначала были доставлены в Химки и в Красногорский госпиталь и оттуда уже транспортированы в ведущие учреждения страны, где находится лучший ожоговый центр", — добавила Скворцова.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек.