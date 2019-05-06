МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.

"Оперативным штабом, созданным в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок", — говорится в сообщении.

"Ведомство проверит ПАО "Аэрофлот", самолет которого совершил аварийную посадку, АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.