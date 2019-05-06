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МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Медики оказали помощь 34 пассажирам и четырем членам экипажа самолета, аварийно севшего в Шереметьево в воскресенье, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"По пропавшим без вести и погибшим я не могу информацию сейчас давать. Ее даст Следственный комитет и МЧС. Мы можем сказать, со сколькими живыми мы работаем. Соответственно 34 пассажира и четверо членов экипажа. Это те живые, с которыми мы работаем", — сказала министр.

По ее словам, шесть раненых пациентов доставили в клиники в Москву. Она уточнила, что у одной пациентки в центре Вишневского — ожоги 15-18% поверхности тела и множественные травмы.

"Объем всего, что делается, абсолютно адекватный. Руководитель ведущего федерального ожогового центра профессор Алексеев находится на рабочем месте со мной на связи. В полном объеме больные обследованы, лечение проводится", — рассказала глава Минздрава.

Она сообщила, что одна пациентка находится в институте Склифосовского, ее состояние между средне-тяжелым и тяжелым.

"Тоже термоингаляционная травма и, кроме того, ожоги пламенем примерно 15% тела, прежде всего спина и верхние конечности. Ожоги не тяжелые, первой и второй степени, это достаточно поверхностные ожоги, с благоприятным прогнозом", — отметила министр.

Кроме того, за помощью обращались 14 пострадавших, "один из них — мальчик 16 лет, все с разнообразными реакциями на стресс".

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся 5 мая вечером в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.