МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Три человека из шести госпитализированных после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Госпитализировано шесть пациентов, из них четыре — в Центр хирургии Вишневского. Из шести пациентов трое тяжелых", — сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

Она уточнила, что у пациента, у которого ранее подозревали инфаркт Миокарда, диагноз не подтвердился, был приступ стенокардии.

"В целом, мы надеемся, что прогноз у всех пациентов благоприятный. Самая тяжелая женщина на искусственной вентиляции легких в институте Вишневского", — подчеркнула Скворцова.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек.