МУРМАНСК, 6 мая /ПРАЙМ/. Цветы, свечи и мягкие игрушки несут жители Мурманска в аэропорт в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, около информационного стенда в аэропорту появились несколько гвоздик, плюшевый медведь и зажженная свеча. Жители города принесли их в память о жертвах авиакатастрофы.