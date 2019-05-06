ВАШИНГТОН, 6 мая /ПРАЙМ/. В госдепартаменте США пока не комментируют информацию о гибели гражданина страны в результате жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о гибели в результате ЧП в Шереметьево некоего американца Джереми Брукса, который летел стыковочным рейсом из Лос-Анджелеса.

"Нам нечего вам сказать. Сегодня выходной день, и я не знаю, будет ли у нас какая-то информация", — сказал РИА Новости дежурный сотрудник пресс-службы ведомства.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.